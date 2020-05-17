Россия зафиксировала в Сирии 11 нарушений перемирия за сутки

Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.