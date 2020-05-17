Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-17T15:16
https://ria.ru/20200517/1571577877.html
Россия зафиксировала в Сирии 11 нарушений перемирия за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016942_0:149:1233:843_1036x0_80_0_0_c7895d483883eed6c059527532ca7ecb.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала в Сирии 11 нарушений перемирия за сутки

15:16 17.05.2020
435
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПатрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Латакия – один, Идлиб – семь. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
Лагерь беженцев Хирджилла вблизи Дамаска
Вчера, 13:21Война в Сирии
Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирийский военный
Вчера, 13:09Война в Сирии
В Сирии несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы
000001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоЛатакия (город)ИракСирияВ мире
Рекомендуем
Сирийский военный
В Сирии несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы
Лагерь беженцев Хирджилла вблизи Дамаска
Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Сирийские боевики ведут обстрел в провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Полиция в Демократической Республике Конго
В ДР Конго при атаке боевиков погибли не менее 20 человек
Полицейский в Сомали
Губернатор одного из регионов Сомали погиб при теракте
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
СМИ: на Мадагаскаре зафиксировали первый случай смерти от COVID-19
Пассажирский самолет Boeing 777
Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иран приветствует политическое соглашение в руководстве Афганистана
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Дезинфекция территории контрольно-пропускного пункта Псоу на границе с Россией
МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории на границе с Россией
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
В Иллинойсе произошел второй случай стрельбы за выходные
Медицинские работники
В Пермском крае еще в одной больнице проверят выплату надбавок медикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени
03:26Синоптик рассказал, когда вернется тепло
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:25Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
Лента новостейМолния