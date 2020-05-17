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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:15
https://ria.ru/20200517/1571577849.html
СМИ: на Мадагаскаре зафиксировали первый случай смерти от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728460_0:171:3031:1876_1036x0_80_0_0_aae45d5a45615ef44413af5f12355395.jpg
РИА Новости

СМИ: на Мадагаскаре зафиксировали первый случай смерти от COVID-19

15:15 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЕмкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке "Сколково"
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован на Мадагаскаре, сообщает портал Orange actu Madagascar.
По данным портала, речь идет о мужчине в возрасте 57 лет. Смерть пациента была зарегистрирована в субботу вечером в городе Туамасина на востоке Мадагаскара, сообщает портал.
Всего, по последним данным, в стране заразились 304 человека, из них 114 полностью вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МадагаскарВ мире
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