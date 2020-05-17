СМИ: на Мадагаскаре зафиксировали первый случай смерти от COVID-19

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован на Мадагаскаре, сообщает портал Orange actu Madagascar.
По данным портала, речь идет о мужчине в возрасте 57 лет. Смерть пациента была зарегистрирована в субботу вечером в городе Туамасина на востоке Мадагаскара, сообщает портал.
Всего, по последним данным, в стране заразились 304 человека, из них 114 полностью вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.