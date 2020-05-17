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2020-05-17T15:13
https://ria.ru/20200517/1571577798.html
В Пермском крае еще в одной больнице проверят выплату надбавок медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515577_0:178:3011:1872_1036x0_80_0_0_bd3bf85c23361aeb2e7fcbe1eae51858.jpg
РИА Новости

В Пермском крае еще в одной больнице проверят выплату надбавок медикам

15:13 17.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинские работники. Архивное фото
ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления в интернете информации о недоплате "коронавирусных" надбавок в соликамской больнице Пермского края, сообщается на сайте генпрокуратуры.
Ранее в соцсетях появилась информация, что "коронавирусные" надбавки фельдшера больницы в Соликамске, выезжавшей к двум пациентам с COVID-19, составили 100 рублей за месяц.
"Прокуратура проверяет размещенную в интернете информацию о возможных нарушениях прав медицинских работников городской больницы Соликамска. По итогам проверки будет дана оценка законности начисления оплаты и условий труда работников, участвующих в оказании медпомощи гражданам с COVID-19", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что при выявлении ошибок в начислении доплат будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Ранее генпрокуратура сообщила, что медучреждениями края применялся неверный порядок расчета "коронавирусных" надбавок сотрудникам, ошибки выявлены в четырех больницах. Региональному минздраву было поручено незамедлительно провести доначисления.
В пятницу, 15 мая, региональные власти проинформировали, что основные "коронавирусные" надбавки за апрель получит 1231 медработник в Пермском крае, на эти цели властями предусмотрено 136,8 миллиона рублей.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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