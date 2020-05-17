В Пермском крае еще в одной больнице проверят выплату надбавок медикам

ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления в интернете информации о недоплате "коронавирусных" надбавок в соликамской больнице Прокуратура начала проверку после появления в интернете информации о недоплате "коронавирусных" надбавок в соликамской больнице Пермского края , сообщается на сайте генпрокуратуры.

Ранее в соцсетях появилась информация, что "коронавирусные" надбавки фельдшера больницы в Соликамске , выезжавшей к двум пациентам с COVID-19, составили 100 рублей за месяц.

"Прокуратура проверяет размещенную в интернете информацию о возможных нарушениях прав медицинских работников городской больницы Соликамска. По итогам проверки будет дана оценка законности начисления оплаты и условий труда работников, участвующих в оказании медпомощи гражданам с COVID-19", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при выявлении ошибок в начислении доплат будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее генпрокуратура сообщила, что медучреждениями края применялся неверный порядок расчета "коронавирусных" надбавок сотрудникам, ошибки выявлены в четырех больницах. Региональному минздраву было поручено незамедлительно провести доначисления.

В пятницу, 15 мая, региональные власти проинформировали, что основные "коронавирусные" надбавки за апрель получит 1231 медработник в Пермском крае, на эти цели властями предусмотрено 136,8 миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.