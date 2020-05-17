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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:15
https://ria.ru/20200517/1571577598.html
В Минздраве предостерегли гипертоников во время эпидемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541949_0:176:3017:1873_1036x0_80_0_0_9d62e719a50187aa681f7aa904062721.jpg
РИА Новости

В Минздраве предостерегли гипертоников во время эпидемии

15:07 17.05.2020 (обновлено: 17:15 17.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Сергей Бойцов рассказал, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
В интервью порталу стопкоронавирус.рф медик отметил, что после начала пандемии появилась информация о связи между гипертонией и риском тяжелого течения COVID-19. Специалист объяснил это тем, что высокое давление является фактором развития сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта.

"Даже в условиях самоизоляции (гипертоникам необходимо. — Прим. ред.) обеспечивать достаточный уровень физической активности, что вполне реально и в условиях небольшой квартиры", — посоветовал Бойцов.

Он подчеркнул, что и во время эпидемии гипертоникам необходимо принимать предписанные лечащим врачом препараты.
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Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По данным ВОЗ, в мире заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 306 тысяч умерли.
Россия занимает второе место по числу инфицированных. В стране насчитывается 281 752 случая заражения коронавирусом, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.
Из-за эпидемии во многих российских регионах введен пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.
В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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