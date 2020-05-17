На Украине с начала года умерли более 700 человек от СПИДа

"В 2020 году в Украине официально зарегистрировано 5256 случаев ВИЧ-инфекции, 1501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 18 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев", - говорится в сообщении в Facebook-аккаунте центра.

Ранее сообщалось, что почти 2,5 тысячи человек умерли в Украине от СПИДа в течение 2019 года, такие цифры также приводил Центр общественного здоровья минздрава страны.