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2020-05-17T14:57
https://ria.ru/20200517/1571577372.html
На Украине с начала года умерли более 700 человек от СПИДа
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РИА Новости

На Украине с начала года умерли более 700 человек от СПИДа

14:57 17.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийК заблуждениям можно отнести и то, что лечение от вируса иммунодефицита стоит заоблачных денег
К заблуждениям можно отнести и то, что лечение от вируса иммунодефицита стоит заоблачных денег
© РИА Новости / Сергей Венявский
КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Более 700 человек скончались от СПИДа на Украине с начала текущего года, также было зафиксировано 5256 случаев инфицирования ВИЧ, сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.
Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Впервые этот день был отмечен в Сан-Франциско (США) в 1983 году группой людей, лично затронутых проблемой СПИДа.
"В 2020 году в Украине официально зарегистрировано 5256 случаев ВИЧ-инфекции, 1501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 18 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев", - говорится в сообщении в Facebook-аккаунте центра.
Ранее сообщалось, что почти 2,5 тысячи человек умерли в Украине от СПИДа в течение 2019 года, такие цифры также приводил Центр общественного здоровья минздрава страны.
Сотрудник Роспотребнадзора
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