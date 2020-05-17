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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:07
https://ria.ru/20200517/1571577255.html
Сроки военных сборов для студентов МГУ в этом году перенесут
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571485398_0:141:3098:1884_1036x0_80_0_0_aef6138b34f54974b974c476427b5b74.jpg
РИА Новости

Сроки военных сборов для студентов МГУ в этом году перенесут

14:54 17.05.2020 (обновлено: 15:07 17.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Военные сборы для студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в этом году перенесут на более поздние сроки из-за эпидемиологической ситуации, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Сроки военных сборов в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией будут перенесены на более поздний период", - рассказали в вузе.
В МГУ уточнили, что новые сроки в настоящий момент согласовываются и будут утверждены Минобороны России. Информация обо всех изменениях оперативно сообщается руководителям структурных подразделений МГУ и обучающимся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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