Сроки военных сборов для студентов МГУ в этом году перенесут

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Военные сборы для студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в этом году перенесут на более поздние сроки из-за эпидемиологической ситуации, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Сроки военных сборов в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией будут перенесены на более поздний период", - рассказали в вузе.
В МГУ уточнили, что новые сроки в настоящий момент согласовываются и будут утверждены Минобороны России. Информация обо всех изменениях оперативно сообщается руководителям структурных подразделений МГУ и обучающимся.
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