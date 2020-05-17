МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории на границе с Россией

СУХУМ, 17 мая - РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии фоне COVID-19 дезинфицировало территорию контрольно-пропускного пункта "Псоу" на границе с Россией, сообщает пресс-служба ведомства республики.
Ранее сообщалось, что число жителей Абхазии, заболевших коронавирусом, выросло до 20, выздоровевших - двое, выписанных из обсервации - восемь. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
"В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу" площадью 800 квадратных метров. Дезинфекция проведена силами личного состава ПСЧ города Гагра", - говорится в сообщении.
По данным МЧС Абхазии в период с 11 часов 16 мая по 9 часов 17 мая российско-абхазскую границу пересек 101 человек. "Из них 54 водителя по линии грузоперевозок, девять военнослужащих Российской Федерации, один курсант из Абхазии, обучающийся в российском вузе, 37 граждан Республики Абхазия", - уточняют в ведомстве.
Ранее сообщалось, что карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 1 июня, но 15 мая открылись объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также запущено движение междугороднего транспорта. При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Кроме того, до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.
В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
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