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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:13
https://ria.ru/20200517/1571577169.html
МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории на границе с Россией
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РИА Новости

МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории на границе с Россией

14:49 17.05.2020 (обновлено: 15:13 17.05.2020)
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© Фото : МЧС Абхазии Дезинфекция территории контрольно-пропускного пункта "Псоу" на границе с Россией
Дезинфекция территории контрольно-пропускного пункта Псоу на границе с Россией
© Фото : МЧС Абхазии
СУХУМ, 17 мая - РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии фоне COVID-19 дезинфицировало территорию контрольно-пропускного пункта "Псоу" на границе с Россией, сообщает пресс-служба ведомства республики.
Ранее сообщалось, что число жителей Абхазии, заболевших коронавирусом, выросло до 20, выздоровевших - двое, выписанных из обсервации - восемь. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
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"В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу" площадью 800 квадратных метров. Дезинфекция проведена силами личного состава ПСЧ города Гагра", - говорится в сообщении.
По данным МЧС Абхазии в период с 11 часов 16 мая по 9 часов 17 мая российско-абхазскую границу пересек 101 человек. "Из них 54 водителя по линии грузоперевозок, девять военнослужащих Российской Федерации, один курсант из Абхазии, обучающийся в российском вузе, 37 граждан Республики Абхазия", - уточняют в ведомстве.
Ранее сообщалось, что карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 1 июня, но 15 мая открылись объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также запущено движение междугороднего транспорта. При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Кроме того, до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.
В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АбхазияОбщество
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