На Кубани проверят видео с вечеринкой во время самоизоляции

КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Видеоролик с вечеринкой в ночном клубе во время самоизоляции, предположительно, в Видеоролик с вечеринкой в ночном клубе во время самоизоляции, предположительно, в Краснодаре появился в СМИ, организована проверка, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю

В ряде кубанских СМИ появилось видео, на котором запечатлена вечерника, где молодые люди танцуют и курят кальян. Сообщается, что действие происходит в Краснодаре во время самоизоляции.

"По факту появления в СМИ ролика проводится проверка", - ответили агентству в пресс-службе ведомства на вопрос об инциденте.

Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая. Во вторник губернатор региона Кондратьев объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений.