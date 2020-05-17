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2020-05-17T14:46
https://ria.ru/20200517/1571577032.html
На Кубани проверят видео с вечеринкой во время самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

На Кубани проверят видео с вечеринкой во время самоизоляции

14:46 17.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Видеоролик с вечеринкой в ночном клубе во время самоизоляции, предположительно, в Краснодаре появился в СМИ, организована проверка, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В ряде кубанских СМИ появилось видео, на котором запечатлена вечерника, где молодые люди танцуют и курят кальян. Сообщается, что действие происходит в Краснодаре во время самоизоляции.
Полицейский
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"По факту появления в СМИ ролика проводится проверка", - ответили агентству в пресс-службе ведомства на вопрос об инциденте.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая. Во вторник губернатор региона Кондратьев объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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