В Пермском крае медики не получили допвыплаты в четырех больницах

"Стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объеме медикам пермской больницы №7. Аналогичные нарушения выявлены еще в трех учреждениях Пермского края. Проверки в больницах продолжаются", — поясняется на сайте генпрокуратуры.

Ранее региональные власти проинформировали, что основные "коронавирусные" надбавки за апрель получит 1231 медработник в Пермском крае, на эти цели властями предусмотрено 136,8 миллиона рублей. Региональные и федеральные надбавки получат более 2 тысяч медиков края, борющихся с коронавирусом, предварительная общая сумма доплат — 1,86 миллиарда рублей. Вечером в пятницу, 15 мая, в краевом минздраве РИА Новости рассказали, что выплаты направлены на счета 1138 медиков, данные находились в процессе уточнения.