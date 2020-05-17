В Пермском крае медики не получили допвыплаты в четырех больницах

ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Медучреждениями Пермского края применялся неверный порядок расчета "коронавирусных" надбавок сотрудникам, ошибки выявлены в четырех больницах, министр здравоохранения региона должен незамедлительно провести доначисления, сообщается на сайте генпрокуратуры.
"Медучреждениями Прикамья применялся неверный порядок расчета стимулирующих выплат. Региональному министру здравоохранения внесено представление, потребовано незамедлительно провести все необходимые доначисления", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что во время проверок соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи обнаружены ошибки при начислении стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией в четырех медучреждениях региона.
"Стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объеме медикам пермской больницы №7. Аналогичные нарушения выявлены еще в трех учреждениях Пермского края. Проверки в больницах продолжаются", — поясняется на сайте генпрокуратуры.
Ранее региональные власти проинформировали, что основные "коронавирусные" надбавки за апрель получит 1231 медработник в Пермском крае, на эти цели властями предусмотрено 136,8 миллиона рублей. Региональные и федеральные надбавки получат более 2 тысяч медиков края, борющихся с коронавирусом, предварительная общая сумма доплат — 1,86 миллиарда рублей. Вечером в пятницу, 15 мая, в краевом минздраве РИА Новости рассказали, что выплаты направлены на счета 1138 медиков, данные находились в процессе уточнения.
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
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