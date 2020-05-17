На Кубани снова проверяют сообщения о нарушениях по выплатам медикам

КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала новые проверки после появления сообщений о невыполнении выплат медикам в разных районах Кубани, сообщает надзорное ведомство региона.

"В связи с этим территориальные прокуроры ориентированы на выяснение фактических обстоятельств полноты и своевременности выплаты указанных надбавок, инициированы встречи с коллективом и руководством медицинских учреждений. По результатам проверки будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования", - сообщает пресс-служба крайпрокуратуры.