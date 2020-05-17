На Кубани снова проверяют сообщения о нарушениях по выплатам медикам

КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала новые проверки после появления сообщений о невыполнении выплат медикам в разных районах Кубани, сообщает надзорное ведомство региона.
Краевая прокуратура сообщила, что в интернете были опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников подстанций скорой медицинской помощи Кавказского района, города Краснодара и других муниципалитетов при начислении федеральных стимулирующих выплат.
"В связи с этим территориальные прокуроры ориентированы на выяснение фактических обстоятельств полноты и своевременности выплаты указанных надбавок, инициированы встречи с коллективом и руководством медицинских учреждений. По результатам проверки будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования", - сообщает пресс-служба крайпрокуратуры.
Утром в субботу прокуратура Краснодарского края и региональное СУСК сообщили об организации проверки информации о жалобах медиков на невыплату надбавок за работу в условиях пандемии в городской больнице Армавира. Минздрав направил в туда комиссию, чтобы проверить факт и своевременность выплат. Ведомство при этом отметило, что деньги на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Затем власти сообщили, что факты нарушений начали подтверждаться, главврач будет уволен.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
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