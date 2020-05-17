Следствие проверяет сообщения о невыплатах денег смоленским медработникам

БРЯНСК, 17 мая - РИА Новости. Следствие проводит проверку по сообщению о невыплате денег медработникам инфекционного госпиталя в Смоленской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Отмечается, что обращение персонала инфекционного отделения госпиталя №2 КБ №1 города Смоленска появилось в сети накануне. Медперсонал пожаловался на невыплату им в полном объеме заработной платы за апрель текущего года.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат - ред.)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным на воскресенье, в Смоленской области зарегистрировано 1190 случаев заражения COVID-19, из них 366 человек уже выздоровели. Также зарегистрировано 11 летальных случаев.
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