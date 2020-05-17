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2020-05-17T14:39
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Следствие проверяет сообщения о невыплатах денег смоленским медработникам
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РИА Новости

Следствие проверяет сообщения о невыплатах денег смоленским медработникам

14:39 17.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
БРЯНСК, 17 мая - РИА Новости. Следствие проводит проверку по сообщению о невыплате денег медработникам инфекционного госпиталя в Смоленской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Отмечается, что обращение персонала инфекционного отделения госпиталя №2 КБ №1 города Смоленска появилось в сети накануне. Медперсонал пожаловался на невыплату им в полном объеме заработной платы за апрель текущего года.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат - ред.)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным на воскресенье, в Смоленской области зарегистрировано 1190 случаев заражения COVID-19, из них 366 человек уже выздоровели. Также зарегистрировано 11 летальных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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