СК на Кубани организовал новые проверки нарушений по выплатам медикам

КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Следователи организовали новые проверки после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Сообщается, что в ходе интернет-мониторинга следственное управление СК РФ по краю обнаружило публикации о невыплате доплат за работу в условиях пандемии COVID-19 сотрудникам скорой медицинской помощи в регионе. "По размещённым в информационном пространстве обращениями сотрудников скорой медицинской помощи Кавказского, Усть-Лабинского, Успенского районов и города Краснодара территориальными следственными отделами СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организованы доследственные проверки", - сообщает СУСК.
"В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", - сообщает пресс-служба ведомства.
Утром в субботу прокуратура Краснодарского края и региональное СУСК сообщили об организации проверки информации о жалобах медиков на невыплату надбавок за работу в условиях пандемии в городской больнице Армавира. Минздрав направил в туда комиссию, чтобы проверить факт и своевременность выплат. Ведомство при этом отметило, что деньги на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Затем власти сообщили, что факты нарушений начали подтверждаться, главврач будет уволен.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
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