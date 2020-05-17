СК на Кубани организовал новые проверки нарушений по выплатам медикам

Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам

Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам

"В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", - сообщает пресс-служба ведомства.