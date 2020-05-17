Нижегородский минздрав выяснит, кто выбросил коробки с вакциной от гриппа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Минздрав Нижегородской области начал расследование после обнаружения прохожими в лесу коробок с вакциной от гриппа, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
Утром в воскресенье в группе "Типичный Нижний" в социальной сети "ВКонтакте" появилось снятое на мобильный телефон видео с несколькими десятками коробок с гриппозной вакциной "Совигрипп", сваленными в лесу в нижегородском Дзержинске. Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов.
"Начали расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу. Информацию о ходе расследования доведу до общественности. Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено как преступление. По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.