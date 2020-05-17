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2020-05-17T14:24
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Сотрудники МЧС продолжат осмотр работников Чаяндинского месторождения
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РИА Новости

Сотрудники МЧС продолжат осмотр работников Чаяндинского месторождения

14:24 17.05.2020
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкМедики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники аэромобильного госпиталя МЧС России уже провели более полутора тысяч динамических наблюдений и порядка тысячи скрининговых осмотров работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее на Чаяндинском месторождении, где на начало мая трудились более 10 тысяч работников, была зафиксирована вспышка коронавируса. В настоящее время производится вывоз с вахтовиков с месторождения в свои регионы.
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"Медицинским персоналом уже проведено свыше 1500 динамических наблюдений и порядка 1000 скрининговых осмотров работников", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что аэромобильный госпиталь и пункт временного размещения вместимостью до 125 человек развернут в Ленском районе возле Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В госпитале оказывается помощь рабочим предприятия без транспортировки в другие лечебные учреждения.
"Госпиталь интегрирован в региональную систему здравоохранения, и при необходимости его ресурсы могут быть расширены", - отметили в МЧС РФ.
По данным ведомства, для проведения противоэпидимических мероприятий в аэромобильном госпитале задействовано почти 30 специалистов МЧС, а также 10 медицинских работников министерства здравоохранения Якутии.
"В госпитале распланировано зонирование, организованы санпропускники, отдельные входы для персонала и пациентов, подготовлены к работе четыре аппарата ИВЛ, мобильная клинико-диагностическая лаборатория, помещения для компьютерного томографа и рентгенлаборатории", - резюмирует МЧС РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленский районОбщество
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