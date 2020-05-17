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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:07
https://ria.ru/20200517/1571576488.html
Доктор Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Доктор Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса

14:21 17.05.2020 (обновлено: 16:07 17.05.2020)
66051
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Социальная дистанция — самая эффективная мера индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса, заявил врач Александр Мясников.
По его словам, на практике это является самой трудноисполнимой мерой.

"Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят", — написал Мясников в своем телеграм-канале.

Врач также отметил важность соблюдения гражданами масочного режима. Он уточнил, что коронавирус передается даже при бессимптомном течении болезни, поэтому для того, чтобы предохранить от заражения других, маски необходимо носить всем.
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При ношении перчаток важно не трогать лицо, напомнил специалист. Он порекомендовал обрабатывать их антисептиком и постоянно менять.
За весь период эпидемии в России выявлено 281 752 случая заражения коронавирусом, 2631 человек умер, 67 373 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Сама эффективная это не читать Мясникова
17 мая, 14:33
kkareninbt2008.karenin
43500121
Вот Мясников прямо удержаться от заявлений не в силах, что видит, то и говорит! Все условия, для того, чтобы не заразиться населению давно известны, вот как освободиться от вас, вот что не известно!? 
17 мая, 16:06
Юрий Баженов
41300214
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