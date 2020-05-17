Доктор Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Социальная дистанция — самая эффективная мера индивидуальной защиты во время пандемии Социальная дистанция — самая эффективная мера индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса , заявил врач Александр Мясников

По его словам, на практике это является самой трудноисполнимой мерой.

"Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят", — написал Мясников в своем телеграм-канале.

Врач также отметил важность соблюдения гражданами масочного режима. Он уточнил, что коронавирус передается даже при бессимптомном течении болезни, поэтому для того, чтобы предохранить от заражения других, маски необходимо носить всем.

При ношении перчаток важно не трогать лицо, напомнил специалист. Он порекомендовал обрабатывать их антисептиком и постоянно менять.

За весь период эпидемии в России выявлено 281 752 случая заражения коронавирусом, 2631 человек умер, 67 373 выздоровели.