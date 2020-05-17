Специалисты МЧС обработали почти 2500 лечебных и учебных учреждений

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около 500 лечебных и образовательных учреждений продезинфицировано за минувшие сутки в регионах России, всего санитарную обработку уже прошли чуть более 2480 таких объектов, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Около 500 лечебных и образовательных учреждений продезинфицировано за минувшие сутки в регионах России, всего санитарную обработку уже прошли чуть более 2480 таких объектов, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"Продезинфицировано около 1617 лечебных учреждений общей площадью около 1,5 миллиона квадратных метров и 864 образовательных учреждения общей площадью около 1,6 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным МЧС сутками ранее количество продезинфицированных лечебных и образовательных учреждений на территории страны составляло порядка 1,99 тысячи.

Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на почти 5 тысячах объектах социального обслуживания на общей площади около 2,8 миллиона квадратных метров.