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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:20
https://ria.ru/20200517/1571576453.html
Специалисты МЧС обработали почти 2500 лечебных и учебных учреждений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571481788_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_58e364591d5b12f31d99c27b88bba2d0.jpg
РИА Новости

Специалисты МЧС обработали почти 2500 лечебных и учебных учреждений

14:20 17.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДезинфекция Курского вокзала в Москве
Дезинфекция Курского вокзала в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Дезинфекция Курского вокзала в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около 500 лечебных и образовательных учреждений продезинфицировано за минувшие сутки в регионах России, всего санитарную обработку уже прошли чуть более 2480 таких объектов, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
"Продезинфицировано около 1617 лечебных учреждений общей площадью около 1,5 миллиона квадратных метров и 864 образовательных учреждения общей площадью около 1,6 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении.
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По данным МЧС сутками ранее количество продезинфицированных лечебных и образовательных учреждений на территории страны составляло порядка 1,99 тысячи.
Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на почти 5 тысячах объектах социального обслуживания на общей площади около 2,8 миллиона квадратных метров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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