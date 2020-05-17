Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:18
https://ria.ru/20200517/1571576305.html
Попова рассказала об изменении организации питания в самолетах
https://cdn22.img.ria.ru/images/155281/84/1552818494_125:0:3503:1900_1036x0_80_0_0_016f085cbfae1ecfb744b683ff76e871.jpg
РИА Новости

Попова рассказала об изменении организации питания в самолетах

14:18 17.05.2020
1195
© Depositphotos / eungchopanПитание на борту самолета
Питание на борту самолета
© Depositphotos / eungchopan
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в новых условиях после пандемии коронавируса необходимо будет продумать схему организации работы во время полета в самолетах, в том числе режим питания пассажиров.
"Дальность полета и сама организация питания, одноразовость всех предметов и режим питания - последовательный, но не одномоментный - это все тоже должно быть прописано и продумано, как нам научиться жить в новых условиях. Новые условия уже есть, они уже здесь, и жить в них придется достаточно долго", - заявила Попова в интервью телеканалу "Россия 1".
Она отметила, что предстоит таким образом проработать и много других аспектов жизни. "Это только один из элементов - как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни очень много. И мы как раз над этим работаем", - добавила глава Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
7100011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова объяснила, почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
В Роспотребнадзоре рассказали, где нужно носить маску
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса
Прохожие спускаются в подземный переход
Попова: для снижения рисков по COVID-19 надо соблюдать правила и летом
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Вирусолог прокомментировал частичную отмену ограничений в Подмосковье
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова назвала нормальное число новых заражений коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Лекарства
Врач рассказал, можно ли укреплять иммунитет таблетками
Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Объявление о закрытии кинотеатра
Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров
Актриса Агата Муцениеце
Адвокат Муцениеце прокомментировала задержание актрисы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Синоптик рассказал, когда вернется тепло
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:25Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
Лента новостейМолния