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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:16
https://ria.ru/20200517/1571576272.html
В Роспотребнадзоре рассказали, где нужно носить маску
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515689_0:315:3079:2047_1036x0_80_0_0_bc40075bac410827b34a03b0f30f0b6f.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, где нужно носить маску

14:16 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва"
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва". Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая - РИА Новости. Люди должны носить маски для профилактики коронавируса на улице, в общественных местах и на работе, если только человек не находится один в кабинете, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Если, конечно, вы не находитесь единственным в каком-то помещении", - сказала Попова в интервью каналу "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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