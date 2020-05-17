В Роспотребнадзоре рассказали, где нужно носить маску

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая - РИА Новости. Люди должны носить маски для профилактики коронавируса на улице, в общественных местах и на работе, если только человек не находится один в кабинете, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Если, конечно, вы не находитесь единственным в каком-то помещении", - сказала Попова в интервью каналу "Россия 1".
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