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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T21:39
https://ria.ru/20200517/1571576222.html
Попова объяснила, почему большая часть россиян не переболела COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова объяснила, почему большая часть россиян не переболела COVID-19

14:16 17.05.2020 (обновлено: 21:39 17.05.2020)
36307
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая - РИА Новости. Большая часть населения России не переболела коронавирусом, потому что соблюдала профилактические меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Большая часть населения не переболела, не была инфицирована ровно потому, что люди умеют соблюдать эти правила. Если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать для себя каких-то исключений, изъятий - я сегодня в маске, а завтра ничего... когда мы к этому привыкнем, тогда мы можем быть уверенными, что нам не придется ужесточать меры", - сказала Попова в интервью каналу "Россия 1".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Почувствовав власть , Попова будет нас страшить и страшить , иначе про неё сразу забудут
17 мая, 14:35
kkareninbt2008.karenin
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