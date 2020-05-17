Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей

САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области , общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"В регионе зарегистрирован 121 лабораторно подтвержденный новый случай инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - 12, 15-17 лет - два, 20-29 лет - семь, 30-39 лет - 14, 40-49 лет - девять, 50-59 лет - 41, старше 60 - 36. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 27 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове , 15 - в Марксовском, по девять - в Балашовском и Балаковском, по восемь - в Энгельсском, Вольском и Дергачевском, семь - в Татищевском, шесть - в Краснокутском, пять - в Романовском, по три - в Аркадакском и Базарно-Карабулакском, по два - в Ртищевском, Самойловском и Петровском, по одному - еще в семи районах области.

"Среди заболевших 56 контактных лиц, пять прибывших с других территорий, 60 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 55, с признаками ОРВИ - 22, с бессимптомным течением - 44... Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - отмечается в сообщении.

В оперштабе добавили, что из 1754 заболевших COVID-19 в области выздоровел уже 421 человек, в том числе 35 - за последние сутки.

К воскресенью в области скончались 32 пациента с COVID-19.