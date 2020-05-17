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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:13
https://ria.ru/20200517/1571576182.html
Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571509858_0:470:2806:2048_1036x0_80_0_0_572db5874992d0e966b134c2cc69c97f.jpg
РИА Новости

Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей

14:13 17.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрирован 121 лабораторно подтвержденный новый случай инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - 12, 15-17 лет - два, 20-29 лет - семь, 30-39 лет - 14, 40-49 лет - девять, 50-59 лет - 41, старше 60 - 36. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что 27 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, 15 - в Марксовском, по девять - в Балашовском и Балаковском, по восемь - в Энгельсском, Вольском и Дергачевском, семь - в Татищевском, шесть - в Краснокутском, пять - в Романовском, по три - в Аркадакском и Базарно-Карабулакском, по два - в Ртищевском, Самойловском и Петровском, по одному - еще в семи районах области.
"Среди заболевших 56 контактных лиц, пять прибывших с других территорий, 60 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 55, с признаками ОРВИ - 22, с бессимптомным течением - 44... Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - отмечается в сообщении.
В оперштабе добавили, что из 1754 заболевших COVID-19 в области выздоровел уже 421 человек, в том числе 35 - за последние сутки.
К воскресенью в области скончались 32 пациента с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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