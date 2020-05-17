В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за сутки, более 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 24 996 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 050.
Жертвами коронавируса за последние сутки стали 1224 человека, днем ранее сообщалось о 1632 летальных исходах.
По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились 1 467 884 человек, скончались 88 754.
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