В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 24 996 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 050.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 1224 человека, днем ранее сообщалось о 1632 летальных исходах.

По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились 1 467 884 человек, скончались 88 754.