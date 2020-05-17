Число жертв коронавируса в Узбекистане увеличилось до 12

ТАШКЕНТ, 17 мая - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило 12 человек, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев выросло до 2741, 11 пациентов скончались, 2213 выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Сурхандарьинской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина, водитель грузовика, прибывшего из России через Таджикистан, был госпитализирован 5 мая с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии, у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент 11 мая был доставлен в отделение интенсивной терапии с диагнозом тяжелая острая бронхопневмония и тяжелая форма инфекции COVID-19.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.