Число жертв коронавируса в Узбекистане увеличилось до 12

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев выросло до 2741, 11 пациентов скончались, 2213 выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Сурхандарьинской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина, водитель грузовика, прибывшего из России через Таджикистан, был госпитализирован 5 мая с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии, у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент 11 мая был доставлен в отделение интенсивной терапии с диагнозом тяжелая острая бронхопневмония и тяжелая форма инфекции COVID-19.