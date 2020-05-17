Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1774

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на четыре, достигнув 1774 человек, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1774 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 69 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 43 пациента, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 63 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако позднее кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.