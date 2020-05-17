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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:07
https://ria.ru/20200517/1571575935.html
Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1774
https://cdn22.img.ria.ru/images/153196/14/1531961439_309:338:1704:1123_1036x0_80_0_0_5720679b8c09f52787dee3888295e1bc.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1774

14:07 17.05.2020
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CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на четыре, достигнув 1774 человек, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1774 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 69 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 43 пациента, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 63 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако позднее кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗЭстонияВ мире
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