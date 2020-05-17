В Бельгии снизилось число новых госпитализаций из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. В Бельгии , которая реализует меры по постепенной отмене изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, за последние сутки госпитализированы 60 пациентов с коронавирусом, тогда как накануне сообщалось о 65 госпитализациях, сообщили в субботу в кризисном штабе минздрава страны.

"Тенденции последних дней сохраняются... Число случаев на нашей территории продолжает расти. Число новых госпитализаций снижается", - говорится в релизе.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки при этом несколько выросло - до 371, с 364 пациентов. Выписались 170 выздоровевших (накануне сообщалось о 159).

Скончались 47 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число смертей с начала вспышки составляет 9052. В субботу также сообщалось о 47 новых летальных исходах.

За сутки выявлен 291 новый заболевший, против 345 накануне, а общее число заражений составляет теперь 55 280. Специалисты подчеркивают, что тенденция последних дней на снижение распространения заболевания в стране продолжается, несмотря на проводимые меры по постепенной отмене карантина.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.