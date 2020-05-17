Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:03
https://ria.ru/20200517/1571575724.html
В Бельгии снизилось число новых госпитализаций из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

В Бельгии снизилось число новых госпитализаций из-за коронавируса

14:03 17.05.2020
385
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРабота службы скорой помощи
Работа службы скорой помощи
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Работа службы скорой помощи. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. В Бельгии, которая реализует меры по постепенной отмене изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, за последние сутки госпитализированы 60 пациентов с коронавирусом, тогда как накануне сообщалось о 65 госпитализациях, сообщили в субботу в кризисном штабе минздрава страны.
"Тенденции последних дней сохраняются... Число случаев на нашей территории продолжает расти. Число новых госпитализаций снижается", - говорится в релизе.
Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки при этом несколько выросло - до 371, с 364 пациентов. Выписались 170 выздоровевших (накануне сообщалось о 159).
Скончались 47 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число смертей с начала вспышки составляет 9052. В субботу также сообщалось о 47 новых летальных исходах.
За сутки выявлен 291 новый заболевший, против 345 накануне, а общее число заражений составляет теперь 55 280. Специалисты подчеркивают, что тенденция последних дней на снижение распространения заболевания в стране продолжается, несмотря на проводимые меры по постепенной отмене карантина.
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
14 мая, 09:53Распространение нового коронавируса
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БельгияВ мире
Рекомендуем
Мужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии сократилось число умерших с COVID-19 и с подозрением на него
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 54 644
Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19
В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
В Британии выделили средства на центр по производству вакцины от COVID-19
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия
Премьер Бельгии отреагировала на акцию медиков в брюссельской больнице
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
В Белоруссии выявили 969 случаев заражения коронавирусом за сутки
Машина скорой помощи, Италия
В Италии зафиксировали наименьшее число жертв COVID-19 с начала пандемии
Питание на борту самолета
Попова рассказала об изменении организации питания в самолетах
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 139 человек
Прохожие спускаются в подземный переход
Попова: для снижения рисков по COVID-19 надо соблюдать правила и летом
Порт Таллина
Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1774
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Число жертв коронавируса во Франции превысило 28 тысяч человек
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова объяснила, почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране выявили 1806 новых случаев заражения коронавирусом
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
В Роспотребнадзоре рассказали, где нужно носить маску
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Синоптик рассказал, когда вернется тепло
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:25Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
Лента новостейМолния