Попова: для снижения рисков по COVID-19 надо соблюдать правила и летом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая - РИА Новости. Для снижения рисков заражения коронавирусом придётся соблюдать те же правила профилактики и летом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придётся соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1".
Таким образом она прокомментировала предположение о том, что вирус может снизить свою активность с наступлением жары.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.