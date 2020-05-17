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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:08
https://ria.ru/20200517/1571575647.html
Попова: для снижения рисков по COVID-19 надо соблюдать правила и летом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571560147_0:155:3071:1882_1036x0_80_0_0_182b9945ce37bf896f7424ebd1e59ebc.jpg
РИА Новости

Попова: для снижения рисков по COVID-19 надо соблюдать правила и летом

13:58 17.05.2020 (обновлено: 14:08 17.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрохожие спускаются в подземный переход
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© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая - РИА Новости. Для снижения рисков заражения коронавирусом придётся соблюдать те же правила профилактики и летом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придётся соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1".
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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