В Кишиневе протестуют ветераны конфликта в Приднестровье

КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Около двухсот ветеранов приднестровского конфликта проводят акцию протеста в центре Кишинева в связи с непредоставленными им социальными льготами и требуют отставки властей, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

"Требуем отставки правительства Кику и создания профессионального кабинета министров, немедленной отставки Зинаиды Гречаный с должности председателя парламента, немедленной отставки Игоря Додона с должности президента", — говорится в резолюции митинга, которая была зачитана со сцены.

Замглавы департамента по соблюдению общественного правопорядка полиции Кишинева Алексей Гросу сообщил журналистам, что в акции протеста приняли участие около двухсот человек.

"На сегодняшний день разрешено собираться группами не более 50 человек, сегодня это число нарушено, на площади находятся около двухсот человек, также нарушено требование о соблюдении социальной дистанции в один метр", — отметил Гросу, добавив, что организаторы и участники протеста могут быть оштрафованы, если будет признано, что они подвергли опасности здоровье окружающих во время пандемии коронавируса.

После двух часов, проведенных у здания правительства, участники митинга решили пройти маршем к администрации президента и продолжить свою акцию там.

В итоге протест продолжался около четырех часов и завершился без происшествий, сообщает корреспондент агентства. По окончании акции ее организаторы заявили, что планируют новое подобное мероприятие на 31 мая, и пообещали, что их "будет больше".