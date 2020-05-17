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В Кишиневе протестуют ветераны конфликта в Приднестровье
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РИА Новости

В Кишиневе протестуют ветераны конфликта в Приднестровье

13:57 17.05.2020 (обновлено: 15:36 17.05.2020)
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© Sputnik / Александр Суру / Перейти в фотобанкМитингующие в Кишиневе требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов
Митингующие в Кишиневе требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов
© Sputnik / Александр Суру
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Около двухсот ветеранов приднестровского конфликта проводят акцию протеста в центре Кишинева в связи с непредоставленными им социальными льготами и требуют отставки властей, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Участники приднестровского конфликта собрались в воскресенье в центре Кишинева у здания правительства. Они требуют отставки премьера Иона Кику, главы парламента Зинаиды Гречаный и президента Игоря Додона. Ветераны недовольны тем, что правительство не предоставило им социальные льготы, обещанные после схожих протестов в марте этого года.
"Требуем отставки правительства Кику и создания профессионального кабинета министров, немедленной отставки Зинаиды Гречаный с должности председателя парламента, немедленной отставки Игоря Додона с должности президента", — говорится в резолюции митинга, которая была зачитана со сцены.
Замглавы департамента по соблюдению общественного правопорядка полиции Кишинева Алексей Гросу сообщил журналистам, что в акции протеста приняли участие около двухсот человек.
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"На сегодняшний день разрешено собираться группами не более 50 человек, сегодня это число нарушено, на площади находятся около двухсот человек, также нарушено требование о соблюдении социальной дистанции в один метр", — отметил Гросу, добавив, что организаторы и участники протеста могут быть оштрафованы, если будет признано, что они подвергли опасности здоровье окружающих во время пандемии коронавируса.
После двух часов, проведенных у здания правительства, участники митинга решили пройти маршем к администрации президента и продолжить свою акцию там.
В итоге протест продолжался около четырех часов и завершился без происшествий, сообщает корреспондент агентства. По окончании акции ее организаторы заявили, что планируют новое подобное мероприятие на 31 мая, и пообещали, что их "будет больше".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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