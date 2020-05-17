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2020-05-17T16:09
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Пожарные спасли трехмесячного щенка из огня в Биробиджане
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РИА Новости

Пожарные спасли трехмесячного щенка из огня в Биробиджане

13:52 17.05.2020 (обновлено: 16:09 17.05.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудник МЧС со щенком на руках, спасенным из пожара в Биробиджане
Сотрудник МЧС со щенком на руках, спасенным из пожара в Биробиджане
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пожарные спасли из огня трехмесячного щенка в Биробиджане, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по Еврейской автономной области.
"Пожарных на тушение деревянного жилого дома вызвали очевидцы. Он был полностью охвачен пламенем. Они же сказали спасателям, что в доме никого нет. Через несколько минут работы пожарный Алексей Петров услышал слабый писк", — рассказали в ведомстве.
Оказалось, что в щелях под крыльцом прятался мокрый и грязный щенок. В МЧС добавили, что животное, надышавшись едким дымом, испугалось пожара и забилось под доски.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БиробиджанПроисшествия
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