Пожарные спасли трехмесячного щенка из огня в Биробиджане

"Пожарных на тушение деревянного жилого дома вызвали очевидцы. Он был полностью охвачен пламенем. Они же сказали спасателям, что в доме никого нет. Через несколько минут работы пожарный Алексей Петров услышал слабый писк", — рассказали в ведомстве.