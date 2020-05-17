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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T13:46
https://ria.ru/20200517/1571575468.html
Из Сербии вернулся третий за воскресенье самолет с военными медиками
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570348542_0:0:1606:903_1036x0_80_0_0_be57fb6c6678fcb0fa4c164edef2a0ae.jpg
РИА Новости

Из Сербии вернулся третий за воскресенье самолет с военными медиками

13:46 17.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин приветствует российского военнослужащего
Министр обороны Сербии Александр Вулин приветствует российского военнослужащего
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Министр обороны Сербии Александр Вулин приветствует российского военнослужащего. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Третий за воскресенье самолет с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Сербии, вернулся в Россию, сообщает Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщало, что четыре самолета с российскими военными специалистами и спецтехникой успешно вылетели из Белграда на родину.
Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса nCoV-2019
16 мая, 14:24Распространение нового коронавируса
Минобороны: российские военные на "отлично" выполнили задачу в Сербии
"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииИл-76СербияМосковская область (Подмосковье)Белград (город)Безопасность
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