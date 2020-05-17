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2020-05-17T13:46
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Президент Афганистана и экс-премьер подписали соглашение о разделе власти
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РИА Новости

Президент Афганистана и экс-премьер подписали соглашение о разделе власти

13:46 17.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла подписали в воскресенье политическое соглашение о разделе власти, сообщил представитель президента Седик Седикки.
"Политическое соглашение между президентом Гани и Абдуллой Абдуллой было только что подписано. Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Члены его команды будут включены в кабинет (министров - ред.)", - написал Седдики в Twitter.
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Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.
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Седик СедиккиАбдулла АбдуллаАфганистанВ мире
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