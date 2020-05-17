Президент Афганистана и экс-премьер подписали соглашение о разделе власти

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла подписали в воскресенье политическое соглашение о разделе власти, сообщил представитель президента Седик Седикки.
"Политическое соглашение между президентом Гани и Абдуллой Абдуллой было только что подписано. Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Члены его команды будут включены в кабинет (министров - ред.)", - написал Седдики в Twitter.
Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.