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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:07
https://ria.ru/20200517/1571575396.html
В Белоруссии выявили 969 случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_d018ede8634fe126ee6ca929648ab48b.jpg
РИА Новости

В Белоруссии выявили 969 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:44 17.05.2020 (обновлено: 14:07 17.05.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 17 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 969 до 29 650, скончались еще пять пациентов, всего умерших 165, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на субботу число случаев инфицирования COVID-19 составляло 28 681, в том числе минздрав сообщал о 160 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
"Зарегистрированы 29 650 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 350 515 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также сообщили, что по всей республике выздоровели и выписаны 9932 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
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