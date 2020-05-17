В Белоруссии выявили 969 случаев заражения коронавирусом за сутки

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск

МИНСК, 17 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 969 до 29 650, скончались еще пять пациентов, всего умерших 165, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.

В Белоруссии на субботу число случаев инфицирования COVID-19 составляло 28 681, в том числе минздрав сообщал о 160 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.

"Зарегистрированы 29 650 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 350 515 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также сообщили, что по всей республике выздоровели и выписаны 9932 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.