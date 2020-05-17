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2020-05-17T13:41
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В Чувашии вероятного мошенника задержали в день освобождения из тюрьмы
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РИА Новости

В Чувашии вероятного мошенника задержали в день освобождения из тюрьмы

13:41 17.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники отдела полиции Батыревского района Чувашии задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в мошенничестве на 100 тысяч рублей, у ворот исправительного учреждения в день его освобождения, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Житель Яльчикского района Чувашии в декабре 2019 года решил приобрести по объявлению автомашину LADA Priora. Продавец, с которым он созвонился, сообщил, что автомобиль можно посмотреть в село Батырево, но лишь после перечисления предоплаты в сумме 100 тысяч рублей. После того как потерпевший отправил деньги, злоумышленник перестал выходить на связь и удалил объявление.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к мошенничеству может быть причастен 22-летний житель Челябинской области, отбывающий наказание за преступления имущественного характера в исправительном учреждении в городе Копейске Челябинской области. В день, когда молодой человек освободился, у ворот колонии его встретили чувашские оперативники и под конвоем доставили в республику, где возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("мошенничество с причинением значительного ущерба")", - говорится в сообщении ведомства.
Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела. "Ему грозит до пяти лет лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.
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Чувашская Республика (Чувашия)КопейскЧелябинская областьПроисшествия
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