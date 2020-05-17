В Чувашии вероятного мошенника задержали в день освобождения из тюрьмы

Житель Яльчикского района Чувашии в декабре 2019 года решил приобрести по объявлению автомашину LADA Priora. Продавец, с которым он созвонился, сообщил, что автомобиль можно посмотреть в село Батырево, но лишь после перечисления предоплаты в сумме 100 тысяч рублей. После того как потерпевший отправил деньги, злоумышленник перестал выходить на связь и удалил объявление.