Рост распространения коронавируса в России остановился

Врач и пациент в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России остановился, заявила глава Прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России остановился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия 1 ".

"День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", — сказала она.

Однако для снижения рисков заболеть COVID-19 меры предосторожности нужно будет соблюдать и летом, добавила Попова. По ее словам, большинство россиян не заболели COVID-19, потому что не нарушали правила.

"Если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать для себя каких-то исключений, изъятий — я сегодня в маске, а завтра ничего, <...> когда мы к этому привыкнем, тогда мы можем быть уверенными, что нам не придется ужесточать меры", — подытожила глава ведомства.

Пандемия COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281 752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался. За последние сутки зарегистрировано 9709 новых заболевших — на 509 больше, чем 16 мая.

Несмотря на то что ранее Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, в Москве и многих других регионах режим всеобщей самоизоляции продлили. Жители столицы, помимо этого, с середины апреля могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.

Как заявлял мэр Сергей Собянин, прежде чем переходить к решительному снятию запретов, необходимо посмотреть, как на приросте заболеваемости отразятся майские праздники, а также возобновление работы ряда предприятий и строек.