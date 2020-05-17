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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T22:46
https://ria.ru/20200517/1571575134.html
Рост распространения коронавируса в России остановился
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541305_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_b0295915e22c55bc45cbb63cb2d2a1b4.jpg
РИА Новости

Рост распространения коронавируса в России остановился

13:39 17.05.2020 (обновлено: 22:46 17.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациент в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России остановился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", — сказала она.
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Однако для снижения рисков заболеть COVID-19 меры предосторожности нужно будет соблюдать и летом, добавила Попова. По ее словам, большинство россиян не заболели COVID-19, потому что не нарушали правила.
"Если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать для себя каких-то исключений, изъятий — я сегодня в маске, а завтра ничего, <...> когда мы к этому привыкнем, тогда мы можем быть уверенными, что нам не придется ужесточать меры", — подытожила глава ведомства.

Пандемия COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281 752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался. За последние сутки зарегистрировано 9709 новых заболевших — на 509 больше, чем 16 мая.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,4 миллиона человек, свыше 302 тысяч из них погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
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Несмотря на то что ранее Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, в Москве и многих других регионах режим всеобщей самоизоляции продлили. Жители столицы, помимо этого, с середины апреля могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.
Как заявлял мэр Сергей Собянин, прежде чем переходить к решительному снятию запретов, необходимо посмотреть, как на приросте заболеваемости отразятся майские праздники, а также возобновление работы ряда предприятий и строек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна Попова
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