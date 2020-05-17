Среди сотрудников космодрома Восточный нет заболевших коронавирусом

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Единственный заболевший коронавирусом в городе Циолковский не является сотрудником космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Накануне глава города Циолковский, где живут сотрудники Восточного, Сергей Левицкий сообщил, что в городе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
28 апреля, 13:36Хочу стать космонавтомЭкипаж МКС не заразился коронавирусом
"На данный момент среди сотрудников космического центра "Восточный" не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией", - сказали в "Роскосмосе".
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