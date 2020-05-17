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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T13:33
https://ria.ru/20200517/1571574889.html
Среди сотрудников космодрома Восточный нет заболевших коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156242/76/1562427604_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_18377809fb16ad0ae8f2040cf1f0c373.jpg
РИА Новости

Среди сотрудников космодрома Восточный нет заболевших коронавирусом

13:33 17.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидМобильная башня обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный в Амурской области
Мобильная башня обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный в Амурской области
© РИА Новости / Максим Богодвид
Мобильная башня обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Единственный заболевший коронавирусом в городе Циолковский не является сотрудником космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Накануне глава города Циолковский, где живут сотрудники Восточного, Сергей Левицкий сообщил, что в городе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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"На данный момент среди сотрудников космического центра "Восточный" не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией", - сказали в "Роскосмосе".
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