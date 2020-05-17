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Премьер Израиля представляет Кнессету новое правительство
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РИА Новости

Премьер Израиля представляет Кнессету новое правительство

13:31 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представляет Кнессету новое правительство.
"Общество хочет правительство единства, и это то, что общество получает", - сказал Нетаньяху во время выступления в Кнессете, трансляцию которого вел официальный телеканал израильского парламента.
Нетаньяху напомнил, что если бы страна была вынуждена пойти на выборы в четвёртый раз подряд, это обошлось бы в ещё два миллиарда шекелей.
Перед выступлением Нетаньяху протер микрофон салфетками, члены парламента присутствуют на заседании в масках.
В воскресенье проходит приведение к присяге нового 35-го правительства Израиля.
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Как сообщили в четверг израильские СМИ, до ротации премьер-министром будет Биньямин Нетаньяху, после чего его сменит лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, который до ротации будет находиться в должности премьер-министра с отложенными полномочиями, а также министра обороны.
Ранее Нетаньяху уведомил президента страны Реувена Ривлина о том, что он сформировал правительство.
Невозможность сформировать правительство стала причиной самого затяжного политического кризиса в истории страны, длившегося более года и приведшего к трем подряд выборам в апреле и сентябре 2019 и марте 2020 года.
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Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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