Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-17T13:23
https://ria.ru/20200517/1571574564.html
Индия разрешит частные инвестиции во все сферы экономики
https://cdn21.img.ria.ru/images/156236/56/1562365646_0:105:1000:668_1036x0_80_0_0_2928ffbbeb2047eb88fdf81e9e04affd.jpg
РИА Новости

Индия разрешит частные инвестиции во все сферы экономики

13:23 17.05.2020
399
CC BY-SA 3.0 / Taj Hotels Resorts and Palaces / Город Джодхпур, Индия
Город Джодхпур, Индия
CC BY-SA 3.0 / Taj Hotels Resorts and Palaces /
Город Джодхпур, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Правительство Индии позволит частным компаниям инвестировать во все секторы экономики, даже в те, которые ранее были зарезервированы только для государственных компаний, заявила в воскресенье министр финансов Нирмала Ситараман.
"Новая программа "Самостоятельная Индия" будет опираться на новую политику предприятий государственного сектора. В стратегических секторах как минимум одно предприятие останется под контролем государства, но и частный сектор будет разрешен", - сказала министр финансов.
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
13 мая, 16:48Распространение нового коронавируса
Министр финансов Индии представила пакет стимуляции экономики страны
Как отметила пресс-служба правительства, будет уведомлен перечень стратегических секторов, требующих присутствия предприятий государственного сектора. В стратегических секторах, по крайней мере, одно предприятие останется под контролем государства, но возможно присутствие частных компаний. В других секторах предприятия государственного сектора будут приватизированы.
Это пятое подряд выступление главы минфина Индии, во время которых она рассказывала детали плана поддержки экономики страны.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник объявил, что власти страны выделят 20 триллионов рупий (примерно 265 миллиардов долларов) на поддержку экономики в условиях коронавируса. Ранее Ситамаран рассказала о мерах по поддержке малых и средних предприятий, небанковских и микрофинансовых организаций, а также рабочих, бедняков, сектора недвижимости и сельского хозяйства.
Ситуация в Индии в связи COVID-19
26 марта, 12:42Распространение нового коронавируса
В Индии выделят средства для поддержки экономики в условиях COVID-19
431000
Обсудить 0
Нирмала СитараманНарендра МодиИндияВ мире
Рекомендуем
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Татьяна Голикова
Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
В США предлагают построить полицейское государство, чтобы победить Китай
Полиция Израиля
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Сеуле рассказали, какие маски предпочитают южнокорейские граждане
Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае
"Ловим отражение сетчатки глаза": антиснайпер раскрыл секреты спецназа
Певица Слава выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
Певица Слава: сидим дома, и все у нас хорошо — толстеем
Девушка в защитной маске в Москве
Климатолог объяснил весенние погодные аномалии
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент и экс-премьер Афганистана подпишут соглашение о разделе власти
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Токаева
Российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
Эксперт рассказал о применении в Арктике маскирующего под снег материала
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
Храм святителя Николая в Заяицком
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана и экс-премьер подписали соглашение о разделе власти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния