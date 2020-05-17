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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-17T13:21
https://ria.ru/20200517/1571574478.html
Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/156199/24/1561992434_0:184:1765:1177_1036x0_80_0_0_cb4e08f930f4469122a951659cb27e66.jpg
РИА Новости

Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

13:21 17.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев Хирджилла вблизи Дамаска
Лагерь беженцев Хирджилла вблизи Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Свыше 30 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, из Иордании вывод беженцев не проводился, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 36 беженцев (женщин – 11, детей – 18). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 1,8 гектара территории, обнаружены и уничтожены 32 взрывоопасных предмета.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России
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