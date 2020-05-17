Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Свыше 30 человек вернулись из Свыше 30 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, из Иордании вывод беженцев не проводился, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 36 беженцев (женщин – 11, детей – 18). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 1,8 гектара территории, обнаружены и уничтожены 32 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.