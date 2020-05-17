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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T13:20
https://ria.ru/20200517/1571574417.html
В Израиле умерли еще три пациента с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543421_0:0:2906:1635_1036x0_80_0_0_02fa3252721acce5573d8d9c299ee7fd.jpg
РИА Новости

В Израиле умерли еще три пациента с COVID-19

13:20 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Три пациента с COVID-19 умерли в Израиле с вечера субботы, общее число умерших в стране в воскресенье утром достигло 271, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным минздрава на утро воскресенья, в Израиле коронавирусом на текущий момент больны 3 452 человека, 59 из них - в тяжелом состоянии, 48 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Всего вылечились 12 884 человека.
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Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
Популярные комментарии
Если кто либо считает, что с помощью лайков можно повлиять на борьбу Израиля с эпидемией, то он глубоко ошибается. Израиль, как был на первом месте в мире в рейтинге безопасности стран при пандемии, так и остается. ria.ru/20200414/1570037354.html
17 мая, 13:39
Патрик Простак
1500001
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