В Израиле умерли еще три пациента с COVID-19

Согласно данным минздрава на утро воскресенья, в Израиле коронавирусом на текущий момент больны 3 452 человека, 59 из них - в тяжелом состоянии, 48 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Всего вылечились 12 884 человека.