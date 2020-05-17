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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T13:16
https://ria.ru/20200517/1571574303.html
В Иране выявили 1806 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591734_0:254:2738:1794_1036x0_80_0_0_10fa261daa76255ca9396761cd2683af.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 1806 новых случаев заражения коронавирусом

13:16 17.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 120 тысяч, скончались почти 7 тысяч человек, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1806 новых случаев заражения коронавирусом, с учетом этих данных всего заразились 120 198 человек. Выздоровели, к счастью, уже 94 464 пациента", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.
Он отметил, что среди новых зараженных госпитализированы были всего 340 человек, что является наименьшим показателем за последние два месяца.
По словам Джаханпура, за прошедшие сутки скончался 51 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, возросло до 6988.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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