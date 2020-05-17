В Иране выявили 1806 новых случаев заражения коронавирусом

Он отметил, что среди новых зараженных госпитализированы были всего 340 человек, что является наименьшим показателем за последние два месяца.

По словам Джаханпура, за прошедшие сутки скончался 51 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, возросло до 6988.