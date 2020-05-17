В Чувашии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

По информации регионального минздрава, под наблюдением находится 1207 человек. Из них 294 человека изолированы в домашних условиях, на стационарном лечении находится 899 человек с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, включая 29 детей. На аппаратах ИВЛ находятся 17 человек. Всего в Чувашии развернуты 1257 коек для лечения пациентов с COVID-19, из них свободны 358 коек.