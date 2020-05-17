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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T13:17
https://ria.ru/20200517/1571574259.html
В Чувашии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В Чувашии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

13:17 17.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 97 жителей Чувашии, общее количество выявленных заболевших составляет 1700, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 1603 случая заражения коронавирусной инфекцией, восемь пациентов скончались, 517 человек выздоровели.
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"По данным на 17 мая в Чувашии зарегистрировано еще 97 случаев COVID-19", - говорится в сообщении оперштаба. Общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1700.
По информации регионального минздрава, под наблюдением находится 1207 человек. Из них 294 человека изолированы в домашних условиях, на стационарном лечении находится 899 человек с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, включая 29 детей. На аппаратах ИВЛ находятся 17 человек. Всего в Чувашии развернуты 1257 коек для лечения пациентов с COVID-19, из них свободны 358 коек.
В обсервационном отделении "Лесная сказка" находится 14 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чувашская Республика (Чувашия)Общество
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