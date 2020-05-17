В Чувашии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 97 жителей Чувашии, общее количество выявленных заболевших составляет 1700, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 1603 случая заражения коронавирусной инфекцией, восемь пациентов скончались, 517 человек выздоровели.
"По данным на 17 мая в Чувашии зарегистрировано еще 97 случаев COVID-19", - говорится в сообщении оперштаба. Общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1700.
По информации регионального минздрава, под наблюдением находится 1207 человек. Из них 294 человека изолированы в домашних условиях, на стационарном лечении находится 899 человек с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, включая 29 детей. На аппаратах ИВЛ находятся 17 человек. Всего в Чувашии развернуты 1257 коек для лечения пациентов с COVID-19, из них свободны 358 коек.
В обсервационном отделении "Лесная сказка" находится 14 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.