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2020-05-17T14:09
https://ria.ru/20200517/1571574158.html
Собянин поблагодарил учителей за работу и терпение
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РИА Новости

Собянин поблагодарил учителей за работу и терпение

13:11 17.05.2020 (обновлено: 14:09 17.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал удачи при поступлении в вузы выпускникам школ, а также поблагодарил учителей за работу на "удаленке" в непростой период из-за пандемии коронавируса.
"Непростой учебный год завершается, но онлайн-занятия и все полезные интернет-ресурсы для школьников продолжают работать. Можно заниматься на досуге. У выпускников, конечно, другая программа - поступление. Желаю ребятам удачи и поменьше переживаний. Впереди вся жизнь, и силы еще понадобятся. Спасибо учителям! Вы постарались дать ученикам максимум возможного на "удаленке" и проявили большое терпение", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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