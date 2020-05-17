Собянин поблагодарил учителей за работу и терпение

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал удачи при поступлении в вузы выпускникам школ, а также поблагодарил учителей за работу на "удаленке" в непростой период из-за пандемии коронавируса.
"Непростой учебный год завершается, но онлайн-занятия и все полезные интернет-ресурсы для школьников продолжают работать. Можно заниматься на досуге. У выпускников, конечно, другая программа - поступление. Желаю ребятам удачи и поменьше переживаний. Впереди вся жизнь, и силы еще понадобятся. Спасибо учителям! Вы постарались дать ученикам максимум возможного на "удаленке" и проявили большое терпение", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
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