Эксперт назвал обвинения России в дезинформации о COVID-19 нелепыми

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Обвинения со стороны Еврокомиссии в том, что Россия распространяет дезинформацию о коронавирусе, абсолютно нелепы, заявил РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, назвав "не совсем понятными" подобные заявления в период, когда требуется консолидация усилий в борьбе пандемией.
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано ранее заявил в интервью таблоиду Bild am Sonntag, что, по мнению ЕК, различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. По его словам, цель подобной дезинформации состоит в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис", кроме того, речь якобы идет о стремлении "подорвать доверие общественности к местным властям". В заметке таблоида не содержится ни примеров "дезинформации", ни упоминаний конкретных источников, которые, по словам представителя ЕК, распространяют подобные данные.
"Это их видение, которое, однако, не будет иметь никакого результата. Потому что считать, что мы во всем виноваты - абсолютная нелепость. Сейчас сложная ситуация в эпидемиологическом плане, и, пока не найдено решение проблемы, такого рода пропагандистские вбросы, в общем-то, естественны - по существу сказать нечего, вот и пытаются говорить такие мелкие гадости в нашу сторону", - полагает Швейцер.
"Другое дело, не совсем понятно, что в период, когда надо объединить усилия и найти общий знаменатель для борьбы с коронавирусом, они занимаются таким", - добавил эксперт.
При этом, Швейцер высказал сомнение в том, что все страны Евросоюза единодушны во мнении, что Россия якобы занимается дезинформацией о коронавирусе. "У меня есть предположение, что все-таки далеко не все страны Евросоюза выступают с такими подозрениями в адрес России... Ставить общий знаменатель, что весь Евросоюз нас в чем-то обвиняет было бы неверно", - сказал он, отметив, что Италия, Австрия, некоторые страны Восточной Европы вполне могут быть не согласны с озвученной в ЕК позицией.
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
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