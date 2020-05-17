Эксперт назвал обвинения России в дезинформации о COVID-19 нелепыми

"Это их видение, которое, однако, не будет иметь никакого результата. Потому что считать, что мы во всем виноваты - абсолютная нелепость. Сейчас сложная ситуация в эпидемиологическом плане, и, пока не найдено решение проблемы, такого рода пропагандистские вбросы, в общем-то, естественны - по существу сказать нечего, вот и пытаются говорить такие мелкие гадости в нашу сторону", - полагает Швейцер.