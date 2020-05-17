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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T13:11
https://ria.ru/20200517/1571574088.html
Эксперт назвал обвинения России в дезинформации о COVID-19 нелепыми
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал обвинения России в дезинформации о COVID-19 нелепыми

13:11 17.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Обвинения со стороны Еврокомиссии в том, что Россия распространяет дезинформацию о коронавирусе, абсолютно нелепы, заявил РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, назвав "не совсем понятными" подобные заявления в период, когда требуется консолидация усилий в борьбе пандемией.
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано ранее заявил в интервью таблоиду Bild am Sonntag, что, по мнению ЕК, различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. По его словам, цель подобной дезинформации состоит в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис", кроме того, речь якобы идет о стремлении "подорвать доверие общественности к местным властям". В заметке таблоида не содержится ни примеров "дезинформации", ни упоминаний конкретных источников, которые, по словам представителя ЕК, распространяют подобные данные.
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"Это их видение, которое, однако, не будет иметь никакого результата. Потому что считать, что мы во всем виноваты - абсолютная нелепость. Сейчас сложная ситуация в эпидемиологическом плане, и, пока не найдено решение проблемы, такого рода пропагандистские вбросы, в общем-то, естественны - по существу сказать нечего, вот и пытаются говорить такие мелкие гадости в нашу сторону", - полагает Швейцер.
"Другое дело, не совсем понятно, что в период, когда надо объединить усилия и найти общий знаменатель для борьбы с коронавирусом, они занимаются таким", - добавил эксперт.
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При этом, Швейцер высказал сомнение в том, что все страны Евросоюза единодушны во мнении, что Россия якобы занимается дезинформацией о коронавирусе. "У меня есть предположение, что все-таки далеко не все страны Евросоюза выступают с такими подозрениями в адрес России... Ставить общий знаменатель, что весь Евросоюз нас в чем-то обвиняет было бы неверно", - сказал он, отметив, что Италия, Австрия, некоторые страны Восточной Европы вполне могут быть не согласны с озвученной в ЕК позицией.
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МедиавойныВладимир ШвейцерЕврокомиссияЕвросоюз
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