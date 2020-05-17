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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-17T13:09
https://ria.ru/20200517/1571574024.html
В Сирии несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050959_0:172:3336:2048_1036x0_80_0_0_58246dbaf842c8c2ef24d6bdf592d7a5.jpg
РИА Новости

В Сирии несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы

13:09 17.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСирийский военный
Сирийский военный
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Сирийский военный
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Несколько боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сбежали из тюрьмы в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источники.
Согласно источникам, семь боевиков ИГ* убежали из тюрьмы "аль-Холь", находящейся под контролем арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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