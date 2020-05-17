В Сирии несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Несколько боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сбежали из тюрьмы в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источники.
Согласно источникам, семь боевиков ИГ* убежали из тюрьмы "аль-Холь", находящейся под контролем арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России