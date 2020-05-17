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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T13:05
https://ria.ru/20200517/1571573833.html
Из Сербии вернулся первый за воскресенье самолет с военными медиками
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РИА Новости

Из Сербии вернулся первый за воскресенье самолет с военными медиками

13:05 17.05.2020
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© РИА Новости / Олег ИвановНаграждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
Награждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
© РИА Новости / Олег Иванов
Награждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый за воскресенье самолет с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Сербии, вернулся в Россию, сообщает Минобороны РФ.
Ранее силовое ведомство сообщало, что четыре самолета с российскими военными специалистами и спецтехникой успешно вылетели из Белграда на родину.
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"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииИл-76СербияМосковская область (Подмосковье)Белград (город)В мире
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