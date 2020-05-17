Из Сербии вернулся первый за воскресенье самолет с военными медиками

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый за воскресенье самолет с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Сербии, вернулся в Россию, сообщает Минобороны РФ.
Ранее силовое ведомство сообщало, что четыре самолета с российскими военными специалистами и спецтехникой успешно вылетели из Белграда на родину.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", - говорится в сообщении.
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