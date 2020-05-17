В КБР пересчитывают выплаты медикам, лечащим пациентов в COVID-19

НАЛЬЧИК, 17 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии в соответствии с изменениями в постановлении правительства России проводит пересчет выплат медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом, сообщили в ведомстве.
Ранее медики КБР в соцсетях пожаловались, что не в полном объеме получили дополнительные выплаты за работу с заболевшими COVID-19. Минздрав республики сообщил, что в связи с многочисленными жалобами проведет проверку, а позже разъяснил, что выплаты произведены не в полном объеме, так как их месячный размер устанавливается за фактически отработанное время с момента оказания медицинской помощи. Региональное СУСК начало проверку после жалоб медиков.
"Правительство Российской Федерации внесло изменения в постановление N484 от 12 апреля 2020 года в части исключения слов "за фактически отработанное время" в подпункте "в" пункта 12. Размер стимулирующих выплат сотрудникам медучреждений, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в рамках "президентских" выплат, будет пересмотрен… Минздравом КБР даны поручения всем медорганизациям произвести анализ выплат за апрель и произвести пересчет стимулирующих выплат работникам", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в соцсети Instagram.
Отмечается, что новым распоряжением правительства РФ регионам на осуществление выплат выделены дополнительные средства, субсидия для Кабардино-Балкарии составила 129 миллионов рублей.
"В настоящее время проводится работа по начислению. До 19 мая выплаты должны быть произведены всеми медорганизациями", - уточняет минздрав.
По его данным, ранее регионы осуществляли начисления по фактически отработанному времени со дня начала оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией до конца месяца независимо от количества выездов, смен, посещений, а также числа больных.
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