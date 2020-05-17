В КБР пересчитывают выплаты медикам, лечащим пациентов в COVID-19

Ранее медики КБР в соцсетях пожаловались, что не в полном объеме получили дополнительные выплаты за работу с заболевшими COVID-19. Минздрав республики сообщил, что в связи с многочисленными жалобами проведет проверку, а позже разъяснил, что выплаты произведены не в полном объеме, так как их месячный размер устанавливается за фактически отработанное время с момента оказания медицинской помощи. Региональное СУСК начало проверку после жалоб медиков.