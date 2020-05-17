В Финляндии число жертв коронавируса достигло 298 человек

По данным на 12.25 воскресенья, 118 человек находились в больнице, из них 29 в реанимации, 298 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 113 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 67 человек - старше 90 лет.