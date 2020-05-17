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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T13:00
https://ria.ru/20200517/1571573694.html
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 298 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728460_0:171:3031:1876_1036x0_80_0_0_aae45d5a45615ef44413af5f12355395.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса достигло 298 человек

13:00 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовТесты на коронавирус
Тесты на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Тесты на коронавирус. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 61 новый случай коронавируса за сутки, один человек умер, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 347 (+ 61)", - говорится в сообщении.
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В субботу сообщалось о 6286 случаях заболевания.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5 тысяч человек выздоровели.
По данным на 12.25 воскресенья, 118 человек находились в больнице, из них 29 в реанимации, 298 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 113 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 67 человек - старше 90 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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