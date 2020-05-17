В Финляндии число жертв коронавируса достигло 298 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 61 новый случай коронавируса за сутки, один человек умер, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 347 (+ 61)", - говорится в сообщении.
В субботу сообщалось о 6286 случаях заболевания.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5 тысяч человек выздоровели.
По данным на 12.25 воскресенья, 118 человек находились в больнице, из них 29 в реанимации, 298 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 113 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 67 человек - старше 90 лет.
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