Коронавирус подтвердили у 37 человек в очаге в больнице Когалыма

Согласно данным штаба, за сутки в Югре инфекция подтвердилась у 118 человек, это максимальный прирост, почти треть новых заразившихся приходятся на очаг в Когалыме. "Ранее установленные очаги: Когалымская городская больница - 37 новых случаев", - сообщает штаб, не уточняя, какую долю заразившихся составляют персонал или пациенты медучреждения.