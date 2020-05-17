Коронавирус подтвердили у 37 человек в очаге в больнице Когалыма

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена еще у 37 человек в очаге, который ранее был выявлен в городской больнице Когалыма (ХМАО), сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.
Согласно данным штаба, за сутки в Югре инфекция подтвердилась у 118 человек, это максимальный прирост, почти треть новых заразившихся приходятся на очаг в Когалыме. "Ранее установленные очаги: Когалымская городская больница - 37 новых случаев", - сообщает штаб, не уточняя, какую долю заразившихся составляют персонал или пациенты медучреждения.
Губернатор Югры Наталья Комарова 10 мая сообщила, что в регионе обнаружен новый очаг инфекции - в терапевтическом отделении больницы Когалыма, где COVID-19 к тому моменту выявили примерно у 20 человек, среди которых как сотрудники, так и пациенты. В общей сложности в Когалыме коронавирус уже подтвержден у 77 человек, большинство из которых - из очага в больнице.
Как отмечали в региональном депздраве, всего в очаге - 86 человек, в том числе 63 медработника, которые были отстранены от работы и отправлены либо на лечение, либо на самоизоляцию, а отделение временно расформировали. Плановая госпитализация пациентов в больницу Когалыма приостановлена, однако при необходимости жителей, для которых ее отложить или перенести нельзя, доставляют в медучреждения соседних городов - Лангепаса и Сургута. Одновременно с этим подчеркивалось, что инфекционное отделение в Когалыме "работает в штатном режиме" и готово принимать пациентов.
Кроме того, власти города ранее приняли решение закрыть на карантин общежитие, когда выяснилось, что жильцы контактировали с женщиной, которая, как предполагается, и "занесла" инфекцию в терапевтическое отделение.
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
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