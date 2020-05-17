В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 17 мая – РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии , общее число умерших в республике выросло до 36, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1407 случаев заболевания коронавирусом, скончались 35 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 17 мая выявлено 1480 (+37) проб, положительных на COVID-2019. Умер один человек, всего – 36. Выздоровело 357 пациентов", - говорится в сообщении.

В штабе РИА Новости уточнили, что умерший пациент – жительница Назрани 1969 года рождения, которая имела сопутствующие заболевания – сахарный диабет и стенокардию.

По данным ведомства, всего в регионе госпитализированы 582 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 354, 61 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3339 человек, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 721 человек.