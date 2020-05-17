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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:51
https://ria.ru/20200517/1571573386.html
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543567_0:319:2874:1936_1036x0_80_0_0_fcd0e4a35abd7449340f6071d94bd4c7.jpg
РИА Новости

В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

12:51 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в больнице. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 17 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии, общее число умерших в республике выросло до 36, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1407 случаев заболевания коронавирусом, скончались 35 человек, в том числе муфтий республики.
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"По состоянию на 17 мая выявлено 1480 (+37) проб, положительных на COVID-2019. Умер один человек, всего – 36. Выздоровело 357 пациентов", - говорится в сообщении.
В штабе РИА Новости уточнили, что умерший пациент – жительница Назрани 1969 года рождения, которая имела сопутствующие заболевания – сахарный диабет и стенокардию.
По данным ведомства, всего в регионе госпитализированы 582 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 354, 61 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3339 человек, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 721 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияНазраньОбщество
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