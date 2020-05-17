Последний за воскресенье самолет с военными медиками вылетел из Белграда

БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Четвертый и последний за воскресенье самолет с российскими военными, помогавшими Сербии в борьбе против коронавируса, вылетел из Белграда, сообщило Минобороны РФ.
Ранее силовое ведомство сообщало, что три самолета с российскими военными специалистами и спецтехникой успешно вылетели из Белграда на родину.
"Четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (город Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
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