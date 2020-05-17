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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:44
https://ria.ru/20200517/1571573171.html
Последний за воскресенье самолет с военными медиками вылетел из Белграда
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570021150_0:66:3072:1794_1036x0_80_0_0_d79b7bf48ba14b367afbd40e950b1438.jpg
РИА Новости

Последний за воскресенье самолет с военными медиками вылетел из Белграда

12:44 17.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Четвертый и последний за воскресенье самолет с российскими военными, помогавшими Сербии в борьбе против коронавируса, вылетел из Белграда, сообщило Минобороны РФ.
Ранее силовое ведомство сообщало, что три самолета с российскими военными специалистами и спецтехникой успешно вылетели из Белграда на родину.
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16 мая, 14:24Распространение нового коронавируса
Минобороны: российские военные на "отлично" выполнили задачу в Сербии
"Четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (город Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииИл-76СербияБелград (город)Безопасность
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