В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом

За последние сутки с помощью тестов ПЦР был выявлен 421 новый случай заражения, всего с начала эпидемии 231 350 (из них 50 938 – медики). Выздоровели 2 719 человек, с начала эпидемии – 149 576.

Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перейдут еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. Режим повышенной готовности действует до 24 мая, правительство хочет продлить его еще на месяц.