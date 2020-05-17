Рейс со 129 гражданами России вылетел из Кишинева в Москву

КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova в воскресенье доставит чартерным рейсом 129 граждан России из Авиакомпания Air Moldova в воскресенье доставит чартерным рейсом 129 граждан России из Кишинева Москву , сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Молдавии Виталий Богданов.

Власти Молдавии с 17 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину.

"С помощью чартерного рейса Air Moldova из Кишинева в Москву улетели 129 человек, в том числе и дети. Всего с 17 марта, когда закрылось небо, были вывезены 1303 человека, это были граждане РФ, а также граждане Молдавии, которые допускались на рейсы в рамках гуманитарных случаев", - сказал Богданов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.