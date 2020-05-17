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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:38
https://ria.ru/20200517/1571573028.html
Рейс со 129 гражданами России вылетел из Кишинева в Москву
https://cdn21.img.ria.ru/images/15018/46/150184699_0:52:3000:1740_1036x0_80_0_0_2b2bf8884e807d1859221943d824e772.jpg
РИА Новости

Рейс со 129 гражданами России вылетел из Кишинева в Москву

12:38 17.05.2020
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© РИА Новости / Федоренко ВладимирAir Moldova
Air Moldova
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Air Moldova. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova в воскресенье доставит чартерным рейсом 129 граждан России из Кишинева в Москву, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Молдавии Виталий Богданов.
Власти Молдавии с 17 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину.
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"С помощью чартерного рейса Air Moldova из Кишинева в Москву улетели 129 человек, в том числе и дети. Всего с 17 марта, когда закрылось небо, были вывезены 1303 человека, это были граждане РФ, а также граждане Молдавии, которые допускались на рейсы в рамках гуманитарных случаев", - сказал Богданов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваМолдавияКишиневОбщество
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